Нужно "включить" мозг: Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев "включить" мозг и вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе.
На сегодня это единственная возможность избежать массовой заболеваемости.
По его словам, ежедневно во всем мире коронавирус бьет антирекорды, и Украина не является исключением.
Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно... Мы понимаем все, что выход один - вакцинация… Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение.
Он также добавил, что Министерству здравоохранения поставлена задача нарастить суточное число вакцинаций до 300 000.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
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