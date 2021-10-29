Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев "включить" мозг и вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе.

На сегодня это единственная возможность избежать массовой заболеваемости.

По его словам, ежедневно во всем мире коронавирус бьет антирекорды, и Украина не является исключением.

Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно... Мы понимаем все, что выход один - вакцинация… Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение.

Он также добавил, что Министерству здравоохранения поставлена задача нарастить суточное число вакцинаций до 300 000.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

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