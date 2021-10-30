За минувшие сутки на территории Украины сделали 317 209 прививок от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За весь период кампании по вакцинации в стране от COVID-19 привили 10 022 978 человек, из них одну дозу - 10 022 976 человек (232 698 человек - за минувшие сутки), а полностью иммунизированы двумя дозами препарата 7 377 032 человека (84 511 - за минувшие сутки).

Отмечается, что в общей сложности в Украине проведено 17 400 008 прививок. При этом в Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной инфекции. За 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 5305 человек, наибольшее количество заболевших находится в 5 регионах Украины.

Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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