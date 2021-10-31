Чому медична система знову не витримує ковідної хвилі? Як влада мала підготуватися до пандемії? І чого не зробила - прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Як підтримати медиків?

Эта ситуация напоминает известную басню Крылова про стрекозу, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. То есть также получилось и с подготовкой к эпидемии, к волне эпидемии, о чем говорили все специалисты. Все предупреждали, но толком достойной поддержки медики не получили. Мы выступаем за то, чтобы примерно 50 млрд грн дополнительно в бюджете были предусмотрены, чтобы увеличить зарплаты медикам. Дать больше денег на медоборудование и медикаменты, построить наконец-то несколько кислородных станций дополнительно. Для того чтобы обеспечить доставку кислорода, чтобы не было этого напряга.

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