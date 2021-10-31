Медична система не витримує ковідної хвилі - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Чому медична система знову не витримує ковідної хвилі? Як влада мала підготуватися до пандемії? І чого не зробила - прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко.
Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Як підтримати медиків?
Эта ситуация напоминает известную басню Крылова про стрекозу, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. То есть также получилось и с подготовкой к эпидемии, к волне эпидемии, о чем говорили все специалисты. Все предупреждали, но толком достойной поддержки медики не получили. Мы выступаем за то, чтобы примерно 50 млрд грн дополнительно в бюджете были предусмотрены, чтобы увеличить зарплаты медикам. Дать больше денег на медоборудование и медикаменты, построить наконец-то несколько кислородных станций дополнительно. Для того чтобы обеспечить доставку кислорода, чтобы не было этого напряга.
Опалювальний сезон: чому зростають тарифи?
Такого проблемного отопительного сезона наверное не было никогда в истории независимой Украины. Поскольку подготовка провалена полностью к нему и то, что обещали при подписании меморандума центральных властей с местными органами власти - этот газ по 13.5 грн для теплокомунэнерго, так вот по сравнению с прошлым годом - это в два раза дороже. И выход есть один - надо будет делать усреднение газа собственной добычи по себестоимости, без всяких накруток, с импортным газом. Делать единую для всех потребителей. И тогда давать больше субсидий людям. И тогда можно будет пройти этот сезон без проблем.
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