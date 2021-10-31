І певно, найкращою рекламою для вакцинації - є місто Моршин! Лідер щеплень і герой мемів. Місто, де імунізовані понад 70 відсотків городян і де немає жодного важкого хворого на Ковід.

Натомість ситуація по всій країні - геть не така. Реанімації заповнені, у відділеннях бракує місць. До того ж у лікарнях почалося кисневе голодування!

В Одесі навіть довелося евакуйовувати понад 40 хворих - і переправляти в інший медзаклад.

Що з киснем у країні зараз? І чому виник дефіцит - Богдан Вербицький.

Коронацунамі! Четверта хвиля...

Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог:

Реанімації переповнені, відділення переповнені.

І вже до звичних коронавірусних проблем додалася ще одна - дефіцит кисню!

Катерина Лотощенко, завідувачка відділення КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб":

Он быстро заканчивается. Пациенты крайне тяжелые: им требуется большой объем!

Чому виникло кисневе голодування? Ми перевірили й виробництво...

І знаємо рецепт, як не стати киснезалежним.

- Перша вакцинація? - Перша, перша.

Як Живе вакцинований Моршин, і як виживають пацієнти в українських лікарнях?

Давайте чуть увеличим скорость нашу.

Бо хворий на ношах - у критичному стані. І таких сорок! І всіх довелося переправляти з однієї лікарні - в іншу.

Осторожно, да! Девочки, идите помогайте со стороны водителя!

"Велике переселення пацієнтів" ускладнене їхнім тяжким станом! Ось це устаткування біля хворого - апарат ШВЛ! Тієї ночі на зміну вийшли всі реаніматологи.

Катерина Латощенко, завідувачка реанімаційного відділення:

Они приезжают с баллонами, плюс у нас есть наши баллоны, которые мы подключаем для транспортировки, перевозим их туда.

Але навіщо перевозили пацієнтів? Та ще й з балонами! - Усе через кисневий дефіцит. У ніч проти четверга в Обласному центрі соціально значущих хвороб його стало критично мало. Тож лікарі вирішили перестрахуватися.

Катерина Латощенко, завідувачка реанімаційного відділення:

Кислород нам не привезут, он заканчивается, нам пациента приходится экстренно эвакуировать до Ядова.

Бо там запасів кисню - більше!

Світлана Єсипенко, генеральний директор КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб":

Я хочу в этой связи выразить огромную благодарность всем сотрудникам центра социально значимых болезней и бригадам экстренной помощи, которые включились в эту работу!

Як виявилося, кисневий голод у медзакладі насувався поступово, кілька тижнів!

Світлана Єсипенко, генеральний директор КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб":

Уже напротяжении шести недель у нас идут перебои с поставкой кислорода.

І такі проблеми - не лише в Одесі! На дефіцит кисню скаржилися і в Чернігові, Херсоні та Миколаєві. А причина - в мутації. Нові штами - "Дельта" і "Дельта плюс" ширяться і вражають швидше, ніж попередні різновиди коронавірусу.

Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог:

Він швидше вкладає на реанімаційне ліжко. І якщо раніше нам вистачало тонни кисню на півтора тижні, на два тижні, зараз тонна кисню на два дні. Або навіть на день.

Та й потужності виробництва - впали. Два найбільших підприємства пішли на профілактику... Восени! Тож купувати кисень довелося у Польщі!

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:

Для покриття потреби в кисні для хворих на ковід зараз залучено 35 підприємств.

Тут дуже шумно, всюди труби, а з них - парує. Ми на заводі, що виготовляє медичний кисень. Ця 20-тонна цистерна повезе його у Київську область. А загалом підприємтсво забезпечує 50 лікарень.

Сергій Буланов, начальник цеху виробництва продуктів повітроподілу:

Мы сначала проводим предворительный анализ бочки, затем после заполнения емкости мы проводим окончательный анализ продукта.

А тут його виробляють. Усе залежить від цього компресора - він відділяє кисень від звичайного повітря. Близько до устаткування підходити заборонено, бо температура кипіння - майже 190 градусів.

Олександр Завгородній - технічний директор ПРАТ "Лінде газ Україна":

В колоне происходит тепломассообмен, который позволяет получать как газовую, так и жидкую фракцию продукции.

Процес виготовлення кисню - автоматичний. За монітором комп'ютера - оператор диспетчерської керує усім заводом.

Сейчас на экране мы можем увидеть наши малекулярные сеты, которые очищают воздух, который подается в колону разделения от вредных для производства кислородного веществ газов СО2 и углеводород.

Через пандемію підприємство збільшило виробництво кисню втричі. А кількість ліцензій на його виробництво кисню збільшують. Цілодобово його виробляють на "Черкаси-азот". А на "Рівненському-азоті" потужності виробництва збільшили в десятки разів! Кисень відвантажують в балони безкоштовно.

Володимир Коваленко, головний інженер ПРАТ "Рівнеазот":

Часть больниц вообще не имеют своих баллонов, поэтому мы и в этой ситуации пошли на уступки и отдали в пользование 95 баллонов по 5 больницам, которые собственного баллонного парка просто не имеют.

Цей гуркіт - робота теж кисневого заводу тільки... "в мініатюрі". Львівська лікарня швидкої допомоги від таких заводів не залежить ще з літа. У медзакладі - своя киснева станція.

Іван Міськів, медичний директор Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:

Одна така киснева станція забезпечує 520 літрів кисню за хвилину. У нас таких станцій дві.

Зараз встановлюють ще дві. Бо пацієнтів - більшає. Тільки один важкохворий на Ковід споживає...

Наталія Матолінець, завідувач реанімації Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:

Десять літрів на хвилину. Іноді потрібно високопотокова вентиляція. А це 40-60 літрів кисню на хвилину. А порахуйте, скільки це треба на добу.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

За добу лікарні споживають понад 330 тонн рідкого кисню та 6800 балонів.

Четверта хвиля стала випробуванням не тільки для Матеріальної бази медсистеми, а й для кадрової.

Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог:

Черг з карет швидкої допомоги під лікарнею немає. Знаєте чому? Тому що немає місць.

З паном Володимиром ми планували зустрітися ще у четвер, але лікар попросив відкласти зустріч.

Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог:

Ну вже не вистачило сил. Я поїхав додому спати. Я мав залишатися в лікарні після добового чергування, для того, щоб вже писати історії хвороби.

З початку місяця хворих на Ковід - побільшало й вже наприкінці жовтня місць в реанімації забракло.

Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог:

А рук робочих теж немає. Для того, щоб виховати анестезіолога потрібно десять років. Можна докупити ліжка, можна доставити ліжка в кожну палату, можна докупити апарати штучної вентиляції легень, хай з ним з тим киснем. Але медсестер не вистачає на ту кількість хворих, лікарів не вистачає на таку кількість хворих.

Це те, що ми відправляємо Новою Поштою, а це за чим приїдуть сьогодні до офісу забирати фізично.

Пані Леся показує нам кисневі концентратори для тих пацієнтів, які лікуються вдома. І в них теж проблема з киснем. Для когось ці апарати - шанс на життя, для когось - на повноцінну реабілітацію.

Леся Литвинова, волонтер благодійного фонду "Свої":

Аби людина, яка має недостатній рівень кисню в крові, в якого легені ще не навчилися самостійно працювати, а могла протриматися. Ало (дзвонить телефон).

Телефон Лесі вже давно став своєрідною "гарячою лінією" допомоги. Нашу розмову постійно переривають дзвінки.

- У вас пацієнт в лікарні так? - Так. - А яка у пацієнта сатурація без кисню? - 87 - 88.

І поки одні концентратори вже оформлюють на відправку, інші прибувають назад. Від вдячних пацієнтів.

- А мне ничего не надо? Не платить, ничего? - Нет. Вам надо не болеть и беречь вот єто вот все. - Хорошо, спасибо. Вы Леся? - Да. - Лапочка моя (обіймає, плаче)

Таких концентраторів у Лесі - близько тисячі і "вільними" вони бувають дуже рідко, бо люди - нездужають. І часто - тяжко. А чи можливо уникнути "кисневої залежності"?

- Перша вакцинація? - Перша, перша.

Хоча для Моршина це - рідкість! Бо більшість населення (74 відсотки) - вакциновані! Щодня в містечку роблять майже півтори сотні протиковідних ін'єкцій!

Оксана Бариш, завідувачка амбулаторії Моршинської міської лікарні:

Видно як люди по Україні хворіють, видно дельта штамп він тяжкий, все ж таки люди мають страх перед хворобою.

Та їй взяти Моршин - не вдається! Нині на все місто лише - 27 інфікованих. З них 17 - не вакциновані. І лише одного пацієнта ушпиталили до лікарні сусіднього містечка. Тож, колективний імунітет у місті працює! Цього тижня Моршин став справжнім українським... Супергероєм! Мережею ширяться меми про найбезпечніше нині місто в Україні. І кількість охочих вакцинуватися - тут не зменшується. Але: парадокс! Люди в черзі хочуть щепитися через проблеми... З Транспортом! Про бажання захистити себе - кажуть рідко.

Петро Лукаш, житель Моршинської ОТГ:

Зараз по маршрутках не будуть брати, з області в область вже не беруть без вакцинації.

Марія Хар, жителька Моршина, вчителька:

На роботі сказали, що без вакцинації не можна приходити на робоче місце, крім того, що начальник буде оштрафований якщо не вакцинована.

Цього тижня Україна перейшла межу в десять мільйонів вакцинованих (це ті, хто зробив першу ін'єкцію). Але є одне "але" - згаяний час. Щоби вакцина спрацювала й виробила імунітет - потрібен час, якого у нас - дедалі менше.