В мире определи новый эпицентр пандемии коронавируса. Им стала Россия, которая вышла на первое место в мире по новым случаям коронавируса и умершим. Об этом сообщает Worldometer.

Украина на пятом месте по заболевшим.

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Первые пять стран в мире по суточной заболеваемости:

Россия - 40 993 новых случаев COVID-19; Великобритания - 38 009; Турция - 23 948; США - 19 975; Украина - 17 430.

По суточной смертности:

Россия - 1158 умерших; Румыния - 394; Украина - 336; Мексика - 325; Индия - 251.

В Европе по суточной заболеваемости первые места занимают:

Россия, Великобритания, Украина, Германия, Нидерланды.

Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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