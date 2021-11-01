Какая страна стала новым эпицентром пандемии коронавируса [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В мире определи новый эпицентр пандемии коронавируса. Им стала Россия, которая вышла на первое место в мире по новым случаям коронавируса и умершим. Об этом сообщает Worldometer.
Украина на пятом месте по заболевшим.
Первые пять стран в мире по суточной заболеваемости:
- Россия - 40 993 новых случаев COVID-19;
- Великобритания - 38 009;
- Турция - 23 948;
- США - 19 975;
- Украина - 17 430.
По суточной смертности:
- Россия - 1158 умерших;
- Румыния - 394;
- Украина - 336;
- Мексика - 325;
- Индия - 251.
В Европе по суточной заболеваемости первые места занимают:
- Россия,
- Великобритания,
- Украина,
- Германия,
- Нидерланды.
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