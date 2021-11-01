У столиці Гаїті місцеві банди увірвалися до школи [ Редактировать ]
У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі бойовики увірвалися до школи.
Поранено чотирьох людей, з них - одна дитина. Усіх доправили до лікарні. Місцеві банди активізувалися після вбивства влітку президента Жовенеля Моїза.
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