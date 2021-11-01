При каком условии аннулируют COVID-сертификат [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
Отметим, что случаев лишения сертификатов пока не было.
Если доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован, сообщили в Минздраве.
Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было.
Информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.
Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан.
Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.
Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования.
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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
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