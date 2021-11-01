Испанка Берна Гомес смогла снова видеть после 16-летней слепоты. Зрение ей вернули инженеры из Университета Юты и Университета Мигеля Эрнандеса в Испании путем имплантата, вживленного в мозг в обход зрительного нерва.

Этот способ позволил ей частично видеть формы и буквы без использования собственных глаз. У женщины теперь появился шанс полностью восстановить свое зрение.

Мир Берны Гомес перевернулся с ног на голову, когда в 42 года ей поставили диагноз токсическая оптическая нейропатия. Быстро прогрессирующая болезнь повредила зрительные нервы женщины и сделала ее слепой за считанные дни.

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Зрение Гомес смогли частично вернуть современные технологии с использованием имплантата, известного как протез Moran | Cortivis.

Принцип работы зрительного импланта

Устройство, состоящее из 96 отдельных электродов, имплантируется непосредственно в зрительную кору пациента. После установки электроды имплантата можно стимулировать в определенных комбинациях для передачи "изображений" непосредственно в сознание пациента.

Исследования показали, что имплант успешно воспроизводил изображения, начиная от световых пятен и горизонтальных линий до некоторых прописных и строчных букв.

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Это достижение – огромный шаг вперед на пути к восстановлению зрения для незрячих людей. В отличие от имплантатов сетчатки, это конкретное усовершенствование полностью обходит зрительный нерв реципиента и доставляет информацию непосредственно в центр зрения мозга.

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