Незрячей женщине вернули зрение "обманом" мозга [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
Испанка Берна Гомес смогла снова видеть после 16-летней слепоты. Зрение ей вернули инженеры из Университета Юты и Университета Мигеля Эрнандеса в Испании путем имплантата, вживленного в мозг в обход зрительного нерва.
Этот способ позволил ей частично видеть формы и буквы без использования собственных глаз. У женщины теперь появился шанс полностью восстановить свое зрение.
Мир Берны Гомес перевернулся с ног на голову, когда в 42 года ей поставили диагноз токсическая оптическая нейропатия. Быстро прогрессирующая болезнь повредила зрительные нервы женщины и сделала ее слепой за считанные дни.
Зрение Гомес смогли частично вернуть современные технологии с использованием имплантата, известного как протез Moran | Cortivis.
Принцип работы зрительного импланта
Устройство, состоящее из 96 отдельных электродов, имплантируется непосредственно в зрительную кору пациента. После установки электроды имплантата можно стимулировать в определенных комбинациях для передачи "изображений" непосредственно в сознание пациента.
Исследования показали, что имплант успешно воспроизводил изображения, начиная от световых пятен и горизонтальных линий до некоторых прописных и строчных букв.
Это достижение – огромный шаг вперед на пути к восстановлению зрения для незрячих людей. В отличие от имплантатов сетчатки, это конкретное усовершенствование полностью обходит зрительный нерв реципиента и доставляет информацию непосредственно в центр зрения мозга.
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