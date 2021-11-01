Сполучені Штати передали Росії список підозрюваних у кібератаках. Як пише New York Times, Вашингтон і Москва за зачиненими дверима ведуть переговори про кібербезпеку. Діалог почався після зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним у червні в Женеві.

Відтоді три високі представники США побували в Москві. Як пише видання, перелік підозрюваних у кібератаках має стати своєрідною перевіркою російського лідера на щирість у бажанні боротися з кіберзлочинністю.