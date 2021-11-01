В Киеве подростки с пистолетом издевались над старушкой [ Редактировать ]
В Киеве подростки издевались над лежащей пожилой женщиной, направляя на нее пистолет снимая видео для Instagram. Видео опубликовали в соцсетях.
На кадрах подростками ролика видно, как несколько парней с пистолетом в руках направляли его на женщину, смеялись и снимали видео.
Один из них делал вид, что "стреляется" рядом с женщиной, другой направлял пистолет на нее и грозил кулаком.
Вероятно, пожилая женщина больна и не совсем понимала, что происходит. Что-то сказать или сделать она была не в состоянии.
Как ранее сообщали, в Киеве в квартире на проспекте Правды в Подольском районе случайно нашли останки тела женщины. Родственник владельца дома, который обнаружил эту страшную находку, сразу же позвонил в полицию.
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