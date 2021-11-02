Саммит в Глазго: у президента подвели итоги первого дня [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский на полях климатического саммита COP26, который проходит в шотландском Глазго, провел переговоры с лидерами ряда государств. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Главы государств и главы правительств говорили как о важных аспектах двустороннего сотрудничества между странами, так и о глобальных и региональных вызовах, связанных с климатическими изменениями, пандемией COVID-19, энергетическим кризисом и ситуацией безопасности в Европе, в частности на востоке Украины, и мире.
Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня.
Также украинский лидер пообщался с премьер-министрами:
- Греции Кириакосом Мицотакисом,
- Израиля Нафтали Беннетом,
- Швеции Стефаном Левеном,
- Грузии Иракли Гарибашвили,
- Люксембурга Ксавье Бетелем,
- канцлером Австрии Александром Шалленбергом,
- президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, чтобы принять участие в саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата. Глава государства поехал на конференцию COP26 вместе с супругой.
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