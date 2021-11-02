В Бразилии мужчина проигнорировал предупредительные знаки и искупался в популярном среди туристов озере Лаго-ду-Амор, кишащем аллигаторами.

Когда он уже был близко от берега, одна из рептилий набросилась на пловца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как видно на снятых кадрах, увидев возле себя крокодила, безрассудный пловец пытался побыстрее добраться до берега, но рептилия все же его атаковала.

Каким-то чудом мужчине удалось оторваться от преследования смертоносного хищника и выйти на берег с небольшим ущербом. На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но кроме незначительного укуса пловец не пострадал.

Еще одна очевидица, торгующая соком из сахарного тростника в киоске с видом на озеро, заметила, что впервые за пять лет видит, чтобы кто-то решился здесь плавать, ведь вокруг расставлены предупреждение об опасности плавания из-за большого количества аллигаторов в водоеме.

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