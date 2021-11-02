Американская певица Бритни Спирс не на шутку напугала поклонников новыми кадрами в Instagram. Так, на ее странице появился нечеткий снимок.

На заснятом снимке Бритни Спирс лежит на полу в розовом мини. На шее певицы была кровь, а руки скованы меховыми наручниками. Также она написала:

5:45… она пришла… швейцар сказал, что она пришла домой одна! Она пошла на ужин с двумя подругами и выпила один стакан… взяла такси домой, но была найдена на полу ее соседом… Остается загадкой, кто бы мог такое сделать? У нее была прекрасная семья, но никого из них в тот вечер не было рядом.

Многие из подписчиков не поняли, что происходящее на фото лишь образ для домашней вечеринки на Хэллоуин. Знаменитость пояснила, что сделала над собой усилие, чтобы "поиграть" таким образом, так как немного "заржавела" за последние 13 лет. Однако и от таких развлечений, по ее мнению, есть определенный терапевтический эффект.

Я только хочу сказать, что в таком сумасшедшем мире, как сегодня, очень важно оставаться в безопасности!

В конце июня 2021 года Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса, призвав дать ей свободу после 13 лет пребывания под опекой. В конце августа отец певицы Джеймс Спирс, согласившийся отказаться от опекунства над дочерью, потребовал выплатить ему $2 млн отступных.

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