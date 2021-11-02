Во вторник, 2 ноября, в Киеве столичный метрополитен на один час продлит свою работу. Об этом сообщается в Facebook "Киевского метрополитена".

Это связано с матчем "Динамо" и "Барселоны", чтобы болельщики могли добраться домой после игры.

В ночь с 02 на 03 ноября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 22:00) между "Динамо" и "Барселоной" работа метрополитена будет продлена на один час.

Также сообщается, что возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.

После окончания - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Ранее мы писали, что ФК "Бавария" на "Альянц Арене" в Мюнхене в рамках 2-го тура Лиги чемпионов разгромило киевское "Динамо" со счетом 5:0. Подопечные Мирча Луческу, прибывшее в Германию без своего лидера Виталия Буяльского, не смогли забить в ворота баварцев даже гол престижа.

Кроме того, столичный футбольный клуб "Динамо" провел непростой поединок с донецким "Шахтером" в 10-м туре украинской Премьер-лиги. Матч закончился с "мирным" счетом 0:0, киевское "Динамо" сохранило свою позицию в турнирной таблице, оставив в своем активе 26 очков, а у донецкого "Шахтера" осталось 23 балла.

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