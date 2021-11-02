Джаред Лето стал вампиром в блокбастере "Морбиус" по комиксам Marvel (видео) [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Киностудия Sony Pictures Entertainment выложила в сеть трейлер блокбастера "Морбиус" с лауреатом премии "Оскар" Джаредом Лето в главной роли.
Фильм, который снимает Даниэль Эспиноса, основан на комиксах Marvel о вампире Морбиусе. По сюжету биохимик Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови. Поиск лекарства от недуга и его испытание на себе случайно превратило его в вампира и наделило суперспособностями.
Sony Pictures Entertainment в пресс-релизе обещала создать "один из самых противоречивых и притягательных персонажей" киновселенной Marvel.
Сценарий "Морбиуса" написали создатели "Затерянных в космосе" Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. В международный прокат "Морбиус" выйдет 20 января 2022 года.
Напомним, что Джаред Лето неоднократно заявлял о поддержке Украины и ее народа перед лицом российской агрессии. И даже побывал в Киеве, где покорил один из мостов.
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