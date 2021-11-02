Газ в Европе дорожает: в чем причина [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Во вторник, 2 ноября, после отказа "Газпрома" бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года в Европе начала расти цена на газ.
Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $820 за 1 тыс. куб. м с $803. При этом стоимость газа быстро вернулась на уровень $800 за 1 тыс. куб. м.
Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Отметим, что с 1 ноября для украинцев, впервые за долгое время, понизят тарифы на газоснабжение.
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