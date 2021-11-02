"У нынешнего Кабмина нет ни промышленной политики, ни кадров, способных ее реализовать" - Левочкин [ Редактировать ]
20 месяцев назад было создано правительство, ключевой задачей которого называли восстановление промышленности. Однако, по словам народного депутата Сергея Левочкина, за прошедшее с тех пор время ситуация в индустриальном секторе стала еще хуже: задолженность по зарплатам в нем превысила 3 млрд гривен и составляет 77% от всех зарплатных долгов в Украине.
"20 месяцев - это дистанция, на которой достигается не только перелом, но и конкретные результаты. Увы, у нынешнего правительства эти результаты - отрицательные: только с начала 2021 года объем невыплаченной зарплаты по промышленным предприятиям вырос на 52,4%. Сейчас ставится вопрос об отдельных изменениях в Кабмине, но перемены нужны гораздо более серьезные, поскольку его сегодняшний состав не имеет ни промышленной политики, ни кадров, способных ее реализовать", - заявил политик.
Народный депутат напомнил, что почти две трети всей невыплаченной зарплаты приходится на четыре основных промышленных региона - Донецкую (22%), Харьковскую (12,4%), Днепропетровскую (12,2%) области и Киев (17,1%).
"В некоторых случаях ситуация просто необъяснима с точки зрения логики. К примеру, невозможно понять, как в условиях нынешнего дефицита энергоресурсов и роста цен на них могли почти в три раза увеличиться долги в добывающей промышленности. В стране - дефицит угля, но при этом более 600 млн гривен - это долги перед шахтерами. У всего этого есть только одно объяснение - непрофессионализм правительства, который и привел страну к жесточайшему энергетическому кризису", - сказал он.
"Уверен, что без масштабных кадровых изменений эту проблему не решить. Больше того, кризис только усугубится, и его почувствует на себе каждый украинец", - резюмировал Сергей Левочкин.
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