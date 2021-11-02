Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти Росії. До списків потрапили особи, які організовували й проводили російські вибори в окупованому Криму, а також представники судової системи, причетні до незаконного переслідування кримських татар. Під обмеженнями також - так званий "губернатор" Севастополя Развозжаєв, лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Залдостанов і колишній голова ЦВК так званої ДНР Лягін. Санкції передбачають блокування активів в Україні та заборону на в'їзд терміном на три роки.
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