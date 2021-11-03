Порушників поки що лише попереджають про штрафи.

15 областей України - у червоній карантинній зоні. Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають. Про особливості регіональних локдаунів - далі.

Уже другий день у міському транспорті Запоріжжя без ковід-сертифікатів чи тестів не проїхати. І якщо до тролейбусів чи маршруток пасажири заходили без обмежень, бо водії документи не перевіряють, то доїхати до своєї зупинки змогли не всі.

-За відсутність документів є відповідальність, яку кожен пасажир буде…. - Уголовное?! - Ні, не кримінальне. Це адміністративна відповідальність. Тому попрошу будь ласка, всіх, хто не надав документи, вийти з маршрутного транспортного засобу.

Такі рейди - на всіх міських маршрутах. Порушників поки що лише попереджають про штрафи. І жителі Запоріжжя, схоже, розуміють, що такі поступки - тимчасові.

Роман Терехов, в. о. гендиректора ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

За останні два тижні кількість проведених щеплень в день збільшилась більш ніж в два рази. З 4,5 до 10,5 тисяч….Наразі на території області працює 15 центрів масової вакцинації, 125 пунктів щеплення, працює 40 мобільних бригад.

А от у Львові в громадському транспорті дозволяють їздити без ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Щоправда, може бути заповнена лише половина місць для сидіння. Та й цих правил дотримуються не всі. Ось до зупинки під'їжджає переповнений комунальний автобус. І нові пасажири заходять всередину.

-Маршрутка повністю заповнена. - Не заповнена. Нє.

Порушують карантинні вимоги і водії маршруток.

Оксана Нагайко, жителька Львова:

Зранку їхала, була повнезна, і зауважень не було. Люди стояли битком. Так що, вибірково діють.

Слава Богу, всі у масках, але заповнені маршрутки набагато більше, чим потрібно.

Щоправда, з безвідповідальними водіями борються. За три дні жорсткого карантину поліція склала 2 протоколи за перевищення кількості пасажирів. Тепер цим керманичам загрожує штраф щонайменше 17 тисяч гривень.