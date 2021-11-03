Велике переселення міністрів. Верховна Рада відправила у відставку одразу п'ятьох урядовців. В одного навіть обшуки провели перед самим звільненням. З ким розпрощались і до кого НАБУ та СБУ навідалися з трусом - розкаже Ксенія Барвіненко.

Масове звільнення міністрів - головна тема в парламенті. Та перед урядовими чистками - деолігархізація. Нардепи виправляють свої ж помилки, коли поспішно дозволили визначати олігархів і РНБО, і НАЗК, тепер віддають ці повноваження лише Радбезу.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Зараз ви збираєтесь порушувати законну процедуру і це ставить під сумнів конституційність. І друге, нагадую - порушення конституції є злочином.

Та всі докази опозиції про те, що просто переголосувати закон не можна, на монобільшість не подіяли. Усі "слуги" - "За". Так само завзято зелені кнопки тисли й за урядові чистки. Звільнили одразу п'ятьох міністрів.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

В нас немає вічних міністрів. Із самого початку з кожним міністром, як-то кажуть, на березі домовляються - що якщо не справляються, якщо є зауваження в прем'єр-міністра, рано чи пізно знаходяться менеджери, які кращі.

Обезголовили міністерства екології, стратегічних галузей промисловості, реінтеграції територій, оборони та економіки. В очільника останнього, Олексія Любченка, ще й обшуки провели. До нього прийшли працівники НАБУ та СБУ у справі про "скрутки" на митниці. З якими до слова вже колишній міністр мав боротися.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Збіг дуже дивний і, ну ви знаєте, не можна силовими органами вирішувати питання того, мусять люди писати заяви чи ні, якщо є підстави, про ці підстави люди б мали знати публічно. А не так що ось відставка.

А підстави є. Ще на посаді голови податкової служби Любченко ніби-то покривав проведення оборудок, коли певним компаніям повертали сплачений ПДВ без достатніх на це підстав. Запитати в самого Любченка ані за "скрутки", ані за роботу в уряді, депутати так і не змогли. Не побачилися і з іншими міністрами - вони в парламенті не з'явилися.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Вони мали б зараз сказати, яка ситуація в міністерстві, хто впливає на їх роботу, і можливо зала б не підтримала їх відставку, можливо вони б отримали довіру від депутатського корпусу і змогли проявити себе.

Та міністерські крісла не довго залишатимуться порожніми, вже завтра їх займуть новопризначені. На посаду претендують - сьогодні звільнений міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, нардеп від "Слуг" Ірина Верещук та головний митник - Павло Рябікін.