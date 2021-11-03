Apple работает над функцией для iPhone, которая будет автоматически набирать службу спасения, если владелец смартфона попал в аварию.

Инсайдеры предоставили The Wall Street Journal документы с подробным описанием этой функции, предварительно называемой "обнаружением сбоев" для iPhone и Apple Watch.

Функция будет использовать данные от датчиков, встроенных в устройства, такие как акселерометр, для обнаружения внезапных изменений силы перегрузки, возникающих при резком ударе.

Apple iPhone спасет жизни людей в автокатастрофах

Apple не первый раз использует датчики необычным способом. Пару лет назад компания представила функцию обнаружения падений для своих умных часов. Это помогало определить, не упал ли владелец гаджета в обморок. Были случаи успешного спасения жизни, так как Apple Watch не получал ответа от владельца "все ли с ним в порядке", и самостоятельно набирал скорую.

Еще одна функция, дебютировавшая в iOS 15, оценивает устойчивость пользователя при ходьбе.

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Документы свидетельствуют о том, что Apple проверяла свою функцию обнаружения автокатастроф в течение последнего года, собирая анонимные данные от пользователей Apple Watch и iPhone. По данным WSJ, эта функция уже выявила более 10 миллионов предполагаемых аварий и позвонила в службу спасения примерно 50 тысяч раз.

Apple является первой на рынке с подобной функцией. Google представила аналогичную функцию со своим смартфоном Pixel в 2019 году, а General Motors с середины 90-х годов предлагала соответствующие функции через свой сервис OnStar.

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