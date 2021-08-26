Спустя год после анонса функции картинка-в-картинке, Google развернула ее в своем приложении YouTube для подписчиков Premium. Ранее она была доступна только в США, теперь ее открыли для всех желающих.

Аналогичная функция (и не только на YouTube) доступна для Android-смартфонов уже несколько лет, но на iPhone появилась только сейчас.

С ее помощью можно смотреть видео в мини-плеере поверх других приложений при условии наличия подписки YouTube Premium.

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Таким образом пользователи iOS смогут воспользоваться первой на iPad и iPhone функцией многооконности, которая ранее была недоступна.

Так как функция находится на этапе открытого бета-тестирования, для ее использования надо зарегистрироваться на сайте www.youtube.com/new, на ней найти пункт "Картинка в картинке на iOS" и нажать кнопку "Попробовать".

Если у вас активирована подписка Premium, то во время просмотра видео достаточно просто выйти из приложения YouTube, как плеер останется работать поверх рабочего стола.

Функция будет доступна только до 31 октября 2021 года. Что будет дальше – неизвестно. Вероятно, Google и Apple просто проверят востребованность этой функции на iPad и iPhone. Если ею мало кто заинтересуется, возможно она не будет внедрена.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как зрители YouTube смогут оставлять "чаевые" за просмотр видео.

Также Google анонсировал, что полностью переделает приложение YouTube.