Франція повертає масковий режим у школи [ Редактировать ]
Через ковід у школах Франції дітей знову зобов'яжуть носити маски.
Обмеження стосуються регіонів, де на 100 тисяч населення понад 50 інфікованих.
Нове карантинне правило почне діяти вже з наступного понеділка.
Масковий режим у французьких школах скасували ще до початку канікул. Однак зростання захворюваності на коронавірус змусило уряд повернути обмеження.
по теме
Школи в деяких штатах уже висунули вимогу: тих, хто не зробить укол, до класів більше не пустять, примусово переведуть на онлайн-навчання.
На акцію зійшлися батьки учнів, які навчаються дистанційно.
Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері й Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної.
Мати шестикласника, якого вчителька математики нібито принизила, прийшла до закладу з'ясувати стосунки. Педагога, за словами директора, побили ногами й довели до гіпертонічного кризу.
В Киеве все школы перевели на дистанционное обучение, это было сделано в связи с переходом столицы в "красную" зону