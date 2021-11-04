Україна відмовилася від використання вугілля [ Редактировать ]
Понад 40 держав-учасниць кліматичного саміту в Глазго погодилися відмовитися від вугілля.
Серед них і Україна. Процес відбуватиметься поступово. Багатші й більші країни перестануть використовувати викопне паливо до 2030-го року. Менші - до 2040-го.
За даними Міжнародної енергетичної агенції, вугілля - найбрудніше для довкілля джерело палива. Водночас Сполучені Штати внесли Україну до своєї програми Net Zero World.
Вона передбачає технічне, фінансове та дипломатичне сприяння у зменшенні негативного впливу на клімат.
по теме
Площа водойми становила понад півтори тисячі квадратних кілометри. Проте через посуху, а також руйнівну сільськогосподарську діяльність, цього року озеро висохло.
Це наймасштабніший захід, присвячений клімату, за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 держав світу.
Згідно з дослідженнями експертів організації, обмежити зростання середньорічної температури до півтора градуса уже не вдалося.
Понад сотня світових лідерів уже роз'їхалися по домівках, до роботи взялися команди переговірників. Саме від них залежать остаточні рішення історичного саміту.
Понад сотня світових лідерів уже роз'їхалися по домівках, до роботи взялися команди переговірників. Саме від них залежать остаточні рішення історичного саміту.