Понад 40 держав-учасниць кліматичного саміту в Глазго погодилися відмовитися від вугілля.

Серед них і Україна. Процес відбуватиметься поступово. Багатші й більші країни перестануть використовувати викопне паливо до 2030-го року. Менші - до 2040-го.

За даними Міжнародної енергетичної агенції, вугілля - найбрудніше для довкілля джерело палива. Водночас Сполучені Штати внесли Україну до своєї програми Net Zero World.

Вона передбачає технічне, фінансове та дипломатичне сприяння у зменшенні негативного впливу на клімат.