Уже на следующей неделе в Украину придет резкое похолодание с дождями. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Резкое похолодание придет в Украину 9 ноября. Вместе с дождями в областях опустится температура воздуха.

Во всех регионах будут осадки, в Донецкой, Запорожской и южных областях - усиленные. Ожидается ливень.

Температура воздуха днем на западе составит +4+7, а ночью +2+5.

На севере днем +6+8, а ночью +3+5.

В восточных областях прогнозируют днем +8+11, а ночью +3+8.

В центральных областях днем будет +6+10, а ночью +3+6. На юге - днем +10+13, а ночью +7+10.

Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.

По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.