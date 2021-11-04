В Украину идет резкое похолодание и дожди [ Редактировать ]
Уже на следующей неделе в Украину придет резкое похолодание с дождями. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.
Резкое похолодание придет в Украину 9 ноября. Вместе с дождями в областях опустится температура воздуха.
- Во всех регионах будут осадки, в Донецкой, Запорожской и южных областях - усиленные. Ожидается ливень.
- Температура воздуха днем на западе составит +4+7, а ночью +2+5.
- На севере днем +6+8, а ночью +3+5.
- В восточных областях прогнозируют днем +8+11, а ночью +3+8.
- В центральных областях днем будет +6+10, а ночью +3+6. На юге - днем +10+13, а ночью +7+10.
Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.
По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.
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