Понад 40 держав-учасниць кліматичного саміту в Глазго погодилися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна. Процес відбуватиметься поступово. Багатші й більші країни припинять використовувати викопне паливо до 2030 року. Менші - до 2040 року.

За даними Міжнародної енергетичної агенції, вугілля - найбрудніше для довкілля джерело енергії. Водночас Сполучені Штати внесли Україну до своєї програми Net Zero World. Вона передбачає технічне, фінансове та дипломатичне сприяння в зменшенні негативного впливу на клімат.