Сполучені Штати внесли Україну до своєї програми Net Zero World [ Редактировать ]
Понад 40 держав-учасниць кліматичного саміту в Глазго погодилися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна. Процес відбуватиметься поступово. Багатші й більші країни припинять використовувати викопне паливо до 2030 року. Менші - до 2040 року.
За даними Міжнародної енергетичної агенції, вугілля - найбрудніше для довкілля джерело енергії. Водночас Сполучені Штати внесли Україну до своєї програми Net Zero World. Вона передбачає технічне, фінансове та дипломатичне сприяння в зменшенні негативного впливу на клімат.
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