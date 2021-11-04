На фронті - знову ворожі обстріли із забороненого озброєння. Від початку доби наші позиції біля Мар'їнки двічі потрапили під вогонь мінометів калібру 82 міліметри. А поблизу Попасної противник обстрілював армійців із гранатометів та великокаліберних кулеметів. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Бачимо їхні позиції плюс-мінус, бачимо звідки стріляють.

Один із передових армійських опорників на Луганщині. Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до лінії фронту. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють: усе під контролем.

Позивний "Ромбік", військовослужбовець ЗСУ:

Видимість вночі була нульовою, що в тепловізори, що в нічники, що в арчера - почті не було видно. Нічого. У нас освітітельні сигналки, міни світові стоять по периметру - корочше вони до нас не дойдуть. А якщо дойдуть хлопці їм дадуть адекватну відсіч.

Зброю військовики завжди тримають напоготові.

Кулеметникові Івану - двадцять три. Це його перший контракт. Але на передовій він не новачок. Каже: як уперше потрапив на нульові позиції, особливо нервувався саме в таку погоду.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Звикається. Перший раз приїхав - і було страшно, типу непривично, не знаешь куди заїхав. А тепер, з часом звикаєш. До того шуму, до цього всього. Легше аніж на гражданке.

Бо на фронті, - кажуть вояки, - усе зрозуміло: тут - свої, там - вороги.

А поки одні тримають оборону на передовій, інші - усього за кілька кілометрів від лінії зіткнення - відпрацьовують бойові навички. Це інженери-сапери - і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання.

Хватають міни, бігуть, а потім повзуть.

Звісно, навчання відрізняються від реальної роботи із мінами - але набутий досвід у війську знадобиться.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Зараз на час - а там все більш треба скрито, професійніше. Набагато складніше в дії, але щоб нормально все получалося треба більше тренуватися і все буде добре виходити.

Цим хлопцям доводиться мати справу зі справжнім смертоносним залізом.

Руслан, військовослужбовець ЗСУ:

Не так давно противником були застосовані протипіхотні міни ПОМС2. За одну годину біля 20 таких мін, були закинуті на наші позиції. Тому прийшлося чотири з цих мін сапери знешкодили, решта вони самознищуються.

Ці міни заборонені низкою міжнародних конвенцій. Та це не заважає ворогу періодично закидувати їх на армійські позиції.