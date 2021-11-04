Во Львове ослабили карантин – с 4 ноября при определенных условиях можно посетить музеи и галереи.

Так, накануне состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Среди принятых решений, в частности, есть разрешение на посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями.

Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями, но без проведения экскурсий.

Все работники и посетители должны иметь один из документов: сертификат о полной вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до посещения заведения, документ от врача о наличии противопоказаний к вакцинации, справку о перенесенной болезни, действительную 180 дней со дня выявления заболевания.

Кроме того, принимать посетителей можно в расчете один человек на 10 квадратнных метров или не более 50% заполненности площади помещения.

Читайте также, С субботы, 30 октября, Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения. В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

Кроме того, в четверг, 28 октября, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса.

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