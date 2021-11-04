Львов ослабляет карантин: какие ограничения сняли [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Во Львове ослабили карантин – с 4 ноября при определенных условиях можно посетить музеи и галереи.
Так, накануне состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Среди принятых решений, в частности, есть разрешение на посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями.
Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями, но без проведения экскурсий.
Все работники и посетители должны иметь один из документов: сертификат о полной вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до посещения заведения, документ от врача о наличии противопоказаний к вакцинации, справку о перенесенной болезни, действительную 180 дней со дня выявления заболевания.
Кроме того, принимать посетителей можно в расчете один человек на 10 квадратнных метров или не более 50% заполненности площади помещения.
Читайте также, С субботы, 30 октября, Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения. В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.
Кроме того, в четверг, 28 октября, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С понедельника, 18 октября, во Львове усилили карантин
В Украине могут расширить "красную" зону карантина
С 21 октября в Украине действуют новые правила межрегиональных перевозок
По состоянию на вторник, 2 ноября, в Киеве зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу
В Украине сократилась "желтая" зона карантина на фоне вспышки коронавируса