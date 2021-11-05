В Украине за минувшие сутки заболели COVID 26 488 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области.

За сутки госпитализировали 5 497 человек; летальных исходов - 696; выздоровевших - 13 281 человек. Протестировали методом ПЦР - 71 870 человек, методом ИФА-21 173, экспресс-тестами - 54 958.

Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской областях.

За все время пандемии в Украине заболел 3 032 951 человек; выздоровели - 2 492 419 человек; летальных исходов - 70 842.

Читайте также, в Украине могут расширить "красную" зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга сказал о том, что еще три области под угрозой попадания в эту зону, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

Кроме того, жителям "красных" регионов повысят субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Минсоцполитики на 50% повысит социальные нормативы потребления коммунальных услуг, на основе которых рассчитывают размер субсидии.

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