В пятницу, 5 ноября, спасатели нашли подростка, который потерялся в Карпатах. Его состояние удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают к родителям.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье произошло землетрясение.

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