В Карпатах нашли потерявшегося подростка [ Редактировать ]
В пятницу, 5 ноября, спасатели нашли подростка, который потерялся в Карпатах. Его состояние удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают к родителям.
Ранее мы писали о том, что на Закарпатье произошло землетрясение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 5 ноября, в Карпатах потерялся 12-летний мальчик
Селфі в піжамі заради здоров'я малечі та комфорту батьків. Уже втретє в Україні відбувається доброчинна акція "День піжам".
Це сімейна кімната у столичному Охматдиті. В ідеалі такі приміщення мають бути в усіх державних лікарнях. Тут батьки маленьких пацієнтів можуть відпочити в комфортних умовах.
Крик маленької дитини почула школярка. Зараз хлопчик перебуває у лікарні.
Мати шестикласника, якого вчителька математики нібито принизила, прийшла до закладу з'ясувати стосунки. Педагога, за словами директора, побили ногами й довели до гіпертонічного кризу.