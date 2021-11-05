Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков создает в парламенте собственное депутатское объединение "Розумна політика". Об этом он объявил в эфире одного из украинских телеканалов. "Умная" или "Разумная политика" - политик объяснять не стал.

Экс-спикер утверждает, что собрал под свои "знамена" 25 народных депутатов.

По состоянию на сегодняшний день это 25 коллег. Это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться.

Разумков подтвердил, что в состав его объединения войдет нардеп от партии "Батьківщина", Андрей Николаенко.

Есть коллеги из "Батьківщини", есть внефракционные и есть "Слуги народа"... Мокан, Яковлева...Много коллег. Я могу сейчас всех назвать, у меня хорошая память. Но скоро все появится в общественной плоскости.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила ранее, что в состав объединения войдут около 25 парламентариев, среди них: Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Людмила Буймистер и Андрей Николаенко.

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Напомним, что Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа". С мая по декабрь 2019 года он был главой партии, а 29 августа 2019 года был избран председателем украинского парламента.

30 сентября 2021 года депутаты от партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера и начали собирать подписи для рассмотрения этого вопроса.

После его "увольнения" президент Зеленский назвал отставку Разумкова "большой ошибкой Димы".