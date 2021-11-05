В Украине хотят ввести "ковидную амнистию" [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Глава Минздрава пояснил, что если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "ковида".
Нам нужно это убрать - мы работаем над этой моделью, как это сделать.
Читайте также, в Украине с начала вакцинальной кампании получили одну дозу вакцины от коронавируса более 11 миллионов человек. За вчера привились более 270 тысяч, за минувшие сутки, 4 ноября прививку от коронавируса получили 270 320 человек.
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