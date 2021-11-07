Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу в Египте после того, как ей внезапно стало плохо перед самым выходом на сцену.
Об этом сообщили в Instagram певицы, а фан-страницы раскрыли детали.
Произошло это 6 ноября, где именно должен был состояться концерт - не сообщается.
Известно, что недавно звезда вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхала в Португалии, а потом поехала с концертами в Египет.
"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодня, 6.11.21, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование", - говорится в сообщении.
На фан-странице уточнили, что команда певицы уже была готова выходить на сцену, но произошло что-то серьезное.
"Надю Дорофееву госпитализировали. Ждем новостей, надеемся на лучшее. Концерт в Египте перенесён на неопределенный срок", - добавили фаны.
Как ранее сообщали, известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич с женой Юлией и детьми отправился в отпуск в Египет. Во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.
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