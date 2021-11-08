Волинь пішла на локдаун: чи відчули люди обмеження [ Редактировать ]
І відсьогодні на ковідній мапі почервоніла ще одна область - Волинська. А все тому, що в регіоні дуже високий показник госпіталізацій, тоді як рівень вакцинації - дуже низький. Вільних місць у лікарнях практично немає, і медики дають невтішний прогноз: пік ще попереду.
Як місто сприйняло нові обмеження? Чи відчули люди на собі локдаун і, головне, чи побільшало охочих щепитися? Про все розкаже Сніжана Сидорук.
Волинь відсьогодні увійшла в жорсткий локдаун. В області - "червоний" рівень епіднебезпеки. Тож тепер і тут люди житимуть в умовах суворих обмежень. Але це не стосуватиметься тих волинян, які встигли щепитися.
Вхід до цього торговельного центру в самісінькому серці Луцька тільки через контрольний пункт. Пропускають лише з ковід-сертифікатами. Без документа - зась.
Ігор Веремій, представник торговельного центру "Луцьк":
На відсотків 20-25 стало менше людей чим зазвичай.
Багато хто з жителів міста такими обмеженнями обурений.
Анастасія, жителька Луцька:
Нас не пропустили, бо немає ні сертифіката, не робила я того тимчасового як то сказати. ПЛР-тесту? Да. Тому не пропускають.
Але більшість лучан, з якими ми поспілкувалися, кажуть - ще не встигли відчути, що область почервоніла. У громадський транспорт, як по місту, так і по області, пускають без сертифікатів. Їх вимагають лише на міжобласних маршрутах.
Надія Назарчук, жителька Луцька:
Ще нічо не відчула. Я не робила щеплення.
Валентина, жителька Луцька:
-Це свідомість кожного. В транспорті так само, не всі в масках. -Розслабилися? - Ну розслабилися. Я рахую, що це неправильно.
А ось і наслідки такого розслаблення... У цьому ковідному шпиталі під Луцьком майже дві сотні ліжок. І жодного вільного. За два місяці тут пролікували понад сімсот пацієнтів. Такого напливу - кажуть медики - іще не було.
Наталія Скальська, медична директорка ковідного шпиталю Волинської обласної клінічної лікарні:
Набагато більша кількість хворих. Вони набагато швидше ідуть клінічні прояви. Значно заразніше, ну і важчий перебіг. У нас це війна з ковідом. Чому? Тому що втрати - це саме важче, що можна пережити. Навантаження фактично екстремальне.
В області задіяли всі госпітальні бази, передбачені для ковідних пацієнтів. А це - 22 лікарні. І всі вони - заповнені.
Наталія Янко, головний державний санітарний лікар Волині:
Рівень захворюваності він в десять разів перевищує фактично рекомендований показник. Це говорить про те, що епідемічний процес - він не зупиняється і ще ми піку не досягнули, і кількість хворих буде збільшуватись.
Стримати ситуацію могла б вакцинація, кажуть медики. Однак Волинь поки що пасе задніх. Рівень імунізації - критично низький, трохи більше ніж 20-ть відсотків.
- Сьогодні не розмочувати місце уколу. Якщо температура- ібупрофен, парацетамол, нурофен.
Та з початком суворого карантину люди кинулися до пунктів щеплень.
Олександр, житель Луцька:
Зараз не вколеш цієї гадості - нікуда ж не вийдеш, нікуда не зайдеш. Навіть, кажуть, з магазину будуть виганяти. Да вже думаю ладно, Бог з ним, - вколю.
Середня і старша школа відсьогодні - на дистанційці. За парти сіли лише молодші школярі. Пішли в дитсадки й дошкільнята. Проте досі жоден навчальний заклад у Луцькій громаді не виконав вимоги про стовідсоткову вакцинацію.
Віталій Бондар, директор Департаменту освіти Луцької міської ради:
По закладах дошкільної освіти вже підраховано: це 47 працівників по закладах дошкільної освіти з 51 закладу і 48 працівників по закладах загальної середньої освіти, які підлягають відстороненню.
Аби містяни дотримувалися карантинних обмежень, червону Волинь посилено патрулюватимуть поліцейські. По області обіцяють масштабні перевірки зі штрафами.
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