Багато хто з жителів міста такими обмеженнями обурений.

І відсьогодні на ковідній мапі почервоніла ще одна область - Волинська. А все тому, що в регіоні дуже високий показник госпіталізацій, тоді як рівень вакцинації - дуже низький. Вільних місць у лікарнях практично немає, і медики дають невтішний прогноз: пік ще попереду.

Як місто сприйняло нові обмеження? Чи відчули люди на собі локдаун і, головне, чи побільшало охочих щепитися? Про все розкаже Сніжана Сидорук.

Волинь відсьогодні увійшла в жорсткий локдаун. В області - "червоний" рівень епіднебезпеки. Тож тепер і тут люди житимуть в умовах суворих обмежень. Але це не стосуватиметься тих волинян, які встигли щепитися.

Вхід до цього торговельного центру в самісінькому серці Луцька тільки через контрольний пункт. Пропускають лише з ковід-сертифікатами. Без документа - зась.

Ігор Веремій, представник торговельного центру "Луцьк":

На відсотків 20-25 стало менше людей чим зазвичай.

Багато хто з жителів міста такими обмеженнями обурений.

Анастасія, жителька Луцька:

Нас не пропустили, бо немає ні сертифіката, не робила я того тимчасового як то сказати. ПЛР-тесту? Да. Тому не пропускають.

Але більшість лучан, з якими ми поспілкувалися, кажуть - ще не встигли відчути, що область почервоніла. У громадський транспорт, як по місту, так і по області, пускають без сертифікатів. Їх вимагають лише на міжобласних маршрутах.

Надія Назарчук, жителька Луцька:

Ще нічо не відчула. Я не робила щеплення.

Валентина, жителька Луцька:

-Це свідомість кожного. В транспорті так само, не всі в масках. -Розслабилися? - Ну розслабилися. Я рахую, що це неправильно.

А ось і наслідки такого розслаблення... У цьому ковідному шпиталі під Луцьком майже дві сотні ліжок. І жодного вільного. За два місяці тут пролікували понад сімсот пацієнтів. Такого напливу - кажуть медики - іще не було.

Наталія Скальська, медична директорка ковідного шпиталю Волинської обласної клінічної лікарні:

Набагато більша кількість хворих. Вони набагато швидше ідуть клінічні прояви. Значно заразніше, ну і важчий перебіг. У нас це війна з ковідом. Чому? Тому що втрати - це саме важче, що можна пережити. Навантаження фактично екстремальне.

В області задіяли всі госпітальні бази, передбачені для ковідних пацієнтів. А це - 22 лікарні. І всі вони - заповнені.

Наталія Янко, головний державний санітарний лікар Волині:

Рівень захворюваності він в десять разів перевищує фактично рекомендований показник. Це говорить про те, що епідемічний процес - він не зупиняється і ще ми піку не досягнули, і кількість хворих буде збільшуватись.

Стримати ситуацію могла б вакцинація, кажуть медики. Однак Волинь поки що пасе задніх. Рівень імунізації - критично низький, трохи більше ніж 20-ть відсотків.

- Сьогодні не розмочувати місце уколу. Якщо температура- ібупрофен, парацетамол, нурофен.

Та з початком суворого карантину люди кинулися до пунктів щеплень.

Олександр, житель Луцька:

Зараз не вколеш цієї гадості - нікуда ж не вийдеш, нікуда не зайдеш. Навіть, кажуть, з магазину будуть виганяти. Да вже думаю ладно, Бог з ним, - вколю.

Середня і старша школа відсьогодні - на дистанційці. За парти сіли лише молодші школярі. Пішли в дитсадки й дошкільнята. Проте досі жоден навчальний заклад у Луцькій громаді не виконав вимоги про стовідсоткову вакцинацію.

Віталій Бондар, директор Департаменту освіти Луцької міської ради:

По закладах дошкільної освіти вже підраховано: це 47 працівників по закладах дошкільної освіти з 51 закладу і 48 працівників по закладах загальної середньої освіти, які підлягають відстороненню.

Аби містяни дотримувалися карантинних обмежень, червону Волинь посилено патрулюватимуть поліцейські. По області обіцяють масштабні перевірки зі штрафами.