Життя у карантинній зоні: скількох чиновників та вчителів усунули від роботи [ Редактировать ]
Не маєш щеплення - сиди вдома. Без зарплати і збереження стажу. Невакцинованих освітян та держслужбовців відсьогодні почали усувати від роботи. Працювати з дому також заборонено. І такі санкції діятимуть доти, поки педагоги та чиновники не щепляться і не принесуть довідку про першу дозу. Виняток лише для тих, хто має висновок лікаря щодо протипоказання. І таку довідку сьогодні нарешті затвердили в МОЗ.
Скільки ж педагогів та чиновників усунули в перший день суворих обмежень - розкажуть мої колеги на прикладі Львова, Києва та Дніпра.
Сертифікати чи ПЛР-тести в посадовців на вході до будівлі Львівської обласної адміністрації ніхто не перевіряє. Показати документи просимо ми.
Юлія Семко, секретар Львівської обласної державної адміністрації:
Я думаю, що це правильно, я думаю, що вакцинація - це найкращий вихід в боротьбі з ковідом.
Із майже двох тисяч працівників обласної та районної адміністрацій від роботи усунули 23 людини. Без щеплень. Хтось - нещодавно перехворів, хтось - переконаний, що має протипоказання до вакцинації. Та про це має бути спеціальна довідка від сімейного лікаря, кажуть в адміністрації.
Ірина Шурпяк, керівниця апарату Львівської обласної державної адміністрації:
Це є нова форма, яка зараз перебуває на затверджені міністерства охорони здоров'я, яка містить інформації про діагноз працівника, містить лише інформацію, що так, він на даний момент має протипокази до вакцинації і може бути допущений до роботи.
Не вийшли на роботу сьогодні й працівники дитсадків. Деякі з них самі звільнилися.
Оксана Скірка, директорка дошкільного навчального закладу №25 у Львові:
Принципово не будуть вакцинуватися. Одна ще молода 18 років, вона зараз лікується по стану здоров'я , а друга має двоє дітей і каже, що в неї, от вона принципово не буде вакцинуватися, не хоче ризикувати своїм здоров'ям, їй ще дітей піднімати.
Усунули від роботи і невакцинованих вчителів. Хоча львівські школи - на дистанційному навчанні. Скільки саме людей відправили в неоплачувану відпустку в міськраді нам так і не відповіли. У цьому ліцеї на роботу не вийшли відразу чотири педагоги.
Світлана Матис, директорка ліцею №52 у Львові:
Люди відсторонені і немає такого чіткого розуміння чи я маю натомість взяти іншу особу, чи не можу, на який період. Я так розумію, не рахується стаж навіть, о це, що люди не працюватимуть, він і не буде враховуватись ось цей період.
Чи працюють освітяни без сертифікатів вакцинації чи ПЛР-тестів - перевіряє спеціальна комісія. А в цій київській школі інспекцій можуть і не боятися. Бо тут усі 59 працівників повністю імунізовані.
Тамара Крик, директорка школи №91 із поглибленим вивченням інформатики в Києві:
Всі педагоги мають абсолютно щеплення і ми спокійно можемо працювати. Люди дуже серйозно до оцього віднеслися, що карантинні вимоги до виконання чинного законодавства.
Дмитро Олексієвець, викладач школи №91 із поглибленим вивченням інформатики в Києві:
У нас немає не вчителя, ні техперсоналу, які не вакцинувалися.
Тож усі педагоги - на робочих місцях. Хоча уроки проводять онлайн.
А в Дніпрі навпаки - більшість школярів повернулася за парти. Щоправда, вчителі вийшли не всі. Майже сто працівників освіти відправили в неоплачувану відпустку. Бо вони не пройшли обов'язкової вакцинації, пояснюють в міськраді.
Олена Шовкова, начальниця відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:
36 працівників, які наприклад мають одну дозу, але вони приносять ПЛР-тести, їх не багато, але 72 години, вони мають право працювати у закладі. Маючи такий ПЛР-тест. 99 осіб, які або категорично відмовляються, або ще не визначилися. Вони, можливо, будуть робити, можливо, ні. Дехто налаштований категорично - вони вже відсторонені.
Утім, повної зупинки освітнього процесу вдалося уникнути, запевняють у департаменті. Із 16 тисяч працівників шкільних та дошкільних навчальних закладів не мають сертифіката про щеплення лише 4 відсотки.
Олена Шовкова, начальниця відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:
Ми порахували, що на 15 листопада у нас майже 99 відсотків буде вакциновано двома дозами. Будуть мати зелені сертифікати і заклади будуть працювати у звичайному режимі.
А от в Дніпропетровській облдержадміністрації - жодного усуненого держслужбовця. Бо 99 відсотків працівників мають ковід-сертифікати.
Іван Начовний, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації:
Це один з найвищих показників і нам приємно, що ми є тим прикладом для населення. На сьогодні тільки дві особи не мають вакцинацію - одна хвора людина, інша вагітна.
Жодного викладача вишу від роботи теж не усували. Хоча рівень вакцинації - 70 відсотків. Поки що вищі навчальні заклади працюють дистанційно. Та вже з 11 листопада вакцина знадобиться не лише освітянам і держслужбовцям. У Дніпрі без сертифіката не пускатимуть і до громадського транспорту, а ще нещепленим студентам заборонять проживати у гуртожитках.
Неля Полюхович, начальник відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Більшість вишів у нас перейшли на дистанційну форму навчання, але студенти не вакциновані і перебувають у гуртожитках. Тут буде відбуватися, так би мовити стимуляція, і студенти є у нас 18+.
У розважальних закладах, зокрема, планують запровадити комендантську годину.
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