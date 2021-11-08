Дитячі голоси чутно не лише на вулицях Глазго, а й у стінах конференц-зали.

Хвиля протестів накрила шотландське місто Глазго. На вулиці вийшли екоактивісти. Вимагають від учасників кліматичної конференції не заяв, а рішучих дій. І Гретта Тунберг цього разу - не наймолодша мітингарка.

Чому екотема стала такою популярною серед молоді і чому її вважають надважливою - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Кліматичні активісти стають дедалі молодшими. Ці учні пропустили уроки в школі, аби долучитися до акції протесту. Вони скандують: "Викопне паливо мусить піти в історію".

Цими днями у Глазго зібралися люди, які можуть змінити хід історії. Саме до них і звертаються діти. І закликають негайно розпочати радикальну боротьбу з кліматичними змінами.

Айна Маккенні, 12-річна кліматична активістка:

Такі діти, як я та Іззі, - ми виростемо й не знатимемо нічого іншого, аніж забруднення світу та кліматичні катаклізми. Без справжньої революції нічого не вийде.

Неформальна лідерка кліматичного молодіжного руху - 18-річна шведка Ґрета Тунберг. Тисячі дітей сходяться, щоб послухати її промови.

-Ми стомлені від їхнього бла-бла-бла. Наші лідери не лідирують.

Марта Макковн, 10-річна кліматична активістка:

Вона неймовірно надихає. Дуже добре, що вона ходить на протести й виголошує промови. Якби не вона, я, мабуть, і не знала б, наскільки серйозними є кліматичні зміни!

Дитячі голоси чутно не лише на вулицях Глазго, а й у стінах конференц-зали.

До участі у кліматичному саміті запросили активістів і молодіжних лідерів з усього світу. При ООН спеціально створили консультативну групу, яка займається залученням дітей до дорослих розмов із вирішення проблем клімату.

Серед наймолодших делегатів - цей 12-річний хлопчина із Колумбії. Франциско став кліматичним борцем у 9-річному віці, коли побачив відео пожеж у лісах Амазонки та Австралії. Натхненний Ґретою Тунберг, він заснував екорух у своєму містечку.

Франциско Вера, 12-річний кліматичний активіст:

Колумбія є однією із 20 країн, які найбільше постраждають від кліматичних змін. Я знаю, що люди постійно кажуть, що це питання мають вирішувати уряди й дорослі, але це й наша проблема, адже нас позбавляють сьогодення й майбутнього.

Психологи ж застерігають від нової недуги: кліматичної тривожності. Останні кілька років її фіксують серед молоді. Підліткам притаманний максималістський підхід до життя, тож і до екозагрози вони ставляться дуже серйозно.

Гаретт Барнвелл, клінічний психолог:

Така наша реальність - діти бачать світ, що зазнає змін. Вони переживають страх, злість, безпорадність, безнадійність. Ми не вважаємо кліматичну тривожність психічним захворюванням. Гадаємо, лікувати її потрібно не терапією, а політичними діями.

Цими днями в Глазго, Лондоні та інших містах світу відбулися багатотисячні протести молоді. Попередні результи кліматичного саміту розчарували дітей і підлітків. Вони вимагають чіткіших дій щодо відмови від викопного палива та скорочення шкідливих викидів в атмосферу. А ще наполягають, що з виконанням обіцянок зволікати більше не можна.