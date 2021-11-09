Четыре астронавта SpaceX вернулись на Землю после полугодовой миссии. Они возвращаются на борту космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщается в Twitter NASA.

Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля.

Космонавты приводнились возле побережья Флориды.

Команда SpaceX:

астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро,

астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке,

астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.

Читайте также, администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну, в NASA также призвали "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида".

Кроме того, компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на Луну. Контракт на создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд.

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