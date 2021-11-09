В Тернопольской области в ДТП погибла супружеская пара, их пятилетний сын оказался в реанимации. Об этом сообщает ГУНП в Тернопольской области

Авария произошла 8 ноября в 19:30 в селе Шибалин. По предварительной информации, пьяный водитель 1978 года рождения за рулем Skoda Yeti выехал на полосу встречного движения и протаранил Daewoo Lanos.

В салоне корейской легковушки находилась семья из Тернополя. Муж и жена погибли сразу, а их пятилетнего мальчика в тяжелом состоянии экипаж полиции Бережан, первым прибывший на место аварии, сразу повез в больницу.

В полиции сообщили, что малыш после столкновения вылетел на панель у лобового стекла. Его жизнь спасают в реанимации.

Водителя Skoda задержали, драгер показал 1,3 промилле алкоголя в его крови. Против него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 286-1 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек". Убийце за рулем грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что во Львовской области произошла страшная авария с участием подростка на мотоцикле. 14-летний парень на огромной скорости сбил велосипедиста.