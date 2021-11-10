В Украине продолжается рост тарифов и цен на продукты первой необходимости. Увеличение цен нивелирует и так мизерное повышение социальных стандартов и перечеркивает любые попытки сократить уровень абсолютной бедности в Украине, увеличившийся в 2020 году до 47,2%. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

По словам политика, в октябре за последние 12 месяцев в Украине инфляция составила 10,9%. Наша страна остается рекордсменом по уровню инфляции в Европе.

"За последние 12 месяцев цены на потребительские товары и услуги выросли на 10,9%. За год масло стало дороже на 12,6%, мясо – 12,7%, овощи – 13,5%, хлеб – 18,2%, яйца – 32,4%, сахар – 48,3%, подсолнечное масло – 57,4%. Инфляция в первую очередь бьет по ценам на продукты питания, ЖК и транспортным услугам. Украинцы становятся беднее, а власть ничего не предпринимает", - отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что непродуманная и непрофессиональная политика власти привела к тому, что в Украине цены на большинство социальных продуктов питания стали даже выше, чем в соседней Польше. И это при том, что средняя зарплата в эквиваленте евро в Польше в 2,7 раза выше, чем в Украине.

"К примеру, цена на подсолнечное масло в Украине, которая, к тому же, является экспортером №1 этой продукции в мире, уже длительное время остается одной из самых высоких в Европе, в частности на 37% выше, чем в Польше", - рассказал Юрий Бойко.

Что касается тарифов на услуги ЖКХ, то, как отметил Юрий Бойко, кроме содержания домов и придомовой территории, в годовом выражении они выросли двузначными темпами. По словам политика, рост цен на "коммуналку" на 18,8% произошел, в первую очередь, за счет повышения тарифов на электроэнергию - 26,5%, природный газ - 47,2%, водоотвод - 18,6%, водоснабжение -11,8%, отопление и горячую воду - 10,7%.

Оппозиционный политик добавил, что непрофессиональная политика власти спровоцировала неконтролируемый рост цен на продовольствие. А мизерная поддержка фермеров, высокая ставка НДС на продовольственную группу товаров на фоне роста энергоресурсов и других производственных затрат привели к катастрофическим последствиям.

"Для разрешения этой ситуации необходимо задействовать весь возможный арсенал рыночных и административных мер, которые не только сдержат инфляцию, но и не допустят ее увеличения. Правительство, которое не в состоянии проводить грамотную экономическую политику, должно уйти в отставку в полном составе. ОП-ЗЖ готова и знает, как вывести страну из экономического кризиса и сделать жизнь простых людей лучше", - резюмировал Юрий Бойко.