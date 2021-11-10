В среду, 10 ноября, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг планы по созданию общей партии с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. По его словам, такие слухи распространяет Офис президента. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Нет, не правда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офим президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков… Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова.

В то же время, он "пожелал удачи" Дмитрию Разумкову, Владимиру Гройсману, Юлии Тимошенко, Игорю Смешко, Олегу Ляшко, Виталию Кличко и другим - "в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий".

Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков - отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: "Страх убивает разум". Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?

Напомним, что Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа". С мая по декабрь 2019 года он был главой партии, а 29 августа 2019 года был избран председателем украинского парламента.

30 сентября 2021 года депутаты от партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера и начали собирать подписи для рассмотрения этого вопроса.

После его "увольнения" президент Зеленский назвал отставку Разумкова "большой ошибкой Димы".

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