Двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога покончил с собой [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября, двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова повесился в собственной квартире. Об этом сообщают местные телеграм-каналы
Погибшего звали Борис Павлов. Он длительное время болел туберкулезом. И 10 ноября повесился в собственном доме.
Напомним, тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Андрея Павлова нашли в собственной квартире. Позже полиция устанавливает обстоятельства смерти родного брата погибшего мэра Кривого Рога. Накануне мужчина жаловался на самочувствие.
Ранее в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом с ним было ружье, Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года, он был кандидатом от ОПЗЖ.
Кроме того, Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Среди них - самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего.
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