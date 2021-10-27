В Париже после сообщения об угрозе взрыва эвакуировали Северный вокзал. На месте работают полицейские со взрывотехниками.

После получения сообщения об угрозе взрыва на Северном вокзале – полиция приказала эвакуировать всех людей.

Сейчас движение на станцию и из нее - перекрыто.

На месте событий находятся полицейские и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Японии остановили метро и транспорт.