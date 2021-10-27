В Париже эвакуировали Северный вокзал: что случилось [ Редактировать ]
В Париже после сообщения об угрозе взрыва эвакуировали Северный вокзал. На месте работают полицейские со взрывотехниками.
После получения сообщения об угрозе взрыва на Северном вокзале – полиция приказала эвакуировать всех людей.
Сейчас движение на станцию и из нее - перекрыто.
На месте событий находятся полицейские и взрывотехники.
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