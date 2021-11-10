Почему Галкин попал в "черный список": названа причина [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября, в СБУ назвали официальную причину запрета на въезд в Украину российскому шоумену Максиму Галкину. Об этом сообщает APnews.
Так, указано, что комик провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию.
Основанием для внесения в список этого иностранца являются достаточные данные об его деятельности в ущерб Украине. А в частности - направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором и прочее.
Ранее мы писали о том, что популярный российский юморист Максим Галкин попал в "черный список" Министерства культуры.
Как сообщали "Подробности", Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян. В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.
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