В Украине планируют провести клинические испытания не только препаратов от коронавируса производства американских компаний Pfizer и Merck, но и еще двух лекарств. Речь о китайском "Проксалутамиде" и немецком "COR-101". Приказ, разрешающий проведение таких испытаний, опубликован на сайте Минздрава.

Испытания китайского препарата "Проксалутамид" будут проходить в рамках третьей фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с Covid-19.

Спонсором испытаний выступили США.

Немецкий препарат "COR-101" будут исследовать в рамках второй фазы испытаний в параллельных группах. Испытания впервые проведут с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.

Исследования будут проводить в больницах в разных городах Украины:

Харькове,

Одессе,

Львове,

Полтаве,

Ивано-Фарнковске,

Днепре,

Виннице.

Напомним, что в Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса Pfizer. Ранее мы писали о том, что в США закончили испытания таблеток от COVID-19.

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