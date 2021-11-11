На украинцах будут испытывать китайские и немецкие препараты от коронавируса [ Редактировать ]
В Украине планируют провести клинические испытания не только препаратов от коронавируса производства американских компаний Pfizer и Merck, но и еще двух лекарств. Речь о китайском "Проксалутамиде" и немецком "COR-101". Приказ, разрешающий проведение таких испытаний, опубликован на сайте Минздрава.
Испытания китайского препарата "Проксалутамид" будут проходить в рамках третьей фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с Covid-19.
- Спонсором испытаний выступили США.
Немецкий препарат "COR-101" будут исследовать в рамках второй фазы испытаний в параллельных группах. Испытания впервые проведут с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.
Исследования будут проводить в больницах в разных городах Украины:
- Харькове,
- Одессе,
- Львове,
- Полтаве,
- Ивано-Фарнковске,
- Днепре,
- Виннице.
Напомним, что в Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса Pfizer. Ранее мы писали о том, что в США закончили испытания таблеток от COVID-19.
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