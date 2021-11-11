В четверг, 11 ноября, народному депутату и бывшему участнику фракции "Слуга народа" Гео Леросу, который недавно показал средний палец президенту Украины Зеленскому, вручают подозрение. Об этом депутат написал в социальных сетях.

Лерос написал, что прямо сейчас во дворе дома, где он проживает, ему вручают подозрение. Сам народный депутат не знает, за что именно и ждет своего адвоката.

"Тут сразу две конторы ко мне пришли. Первая это ГБР, вызывают повесткой на допрос. А параллельно пришла Генпрокуратура - вручают подозрение. Скорее всего из-за инцидента в Раде. Они караулили под домом. И как только я вышел, окружили со всех сторон. Я не исключаю, что будут задерживать", - рассказал Лерос, передает "Страна".

Отметим, 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Глава государства присутствовал при назначении нового министра обороны.

За это Комитет Рады рекомендовал отстранить депутат от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.

Ранее сообщали, что во время заседания Верховной Рады в четверг, 9 сентября, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко напал на внефракционного Гео Лероса.

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