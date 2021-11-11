В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ [ Редактировать ]
В четверг, 11 ноября, в Евросоюзе ответили на угрозу Александра Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу через Беларусь. Об этом сообщает ТАСС.
Так, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал:
В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами.
Он подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в первую оборонную концепцию блока, которая будет утверждена в 2022 году.
Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.
Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В отношении Беларуси в Евросоюзе готовят новый пакет санкций. Александр Лукашенко в ответ пригрозил перекрыть транзит газа
Украину посетит генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Предполагают, что она начнется с 1 ноября
Лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси
В четверг, 11 ноября, глава МВД Денис Монастырский вылетел на Волынь