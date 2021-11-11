В четверг, 11 ноября, в Евросоюзе ответили на угрозу Александра Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу через Беларусь. Об этом сообщает ТАСС.

Так, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал:

В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами.

Он подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в первую оборонную концепцию блока, которая будет утверждена в 2022 году.

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Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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