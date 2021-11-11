У Штатах зміг вижити найменший хлопчик, його вага становила 420 грамів [ Редактировать ]
В американському штаті Алабама офіційно зареєстрували народження найменшої дитини. Торік місцева жителька Мішель Батлер народила сина на 21-му тижні вагітності.
Вага немовляти становила лише 420 грамів. Шанси на його виживання оцінювали тільки в один відсоток. І хлопчик ним скористався! Три місяці маленький Кертіс провів на апараті штучної вентиляції легень.
Маляті досі потрібне кисневе годування, але й цей результат лікарі називають справжнім дивом.
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