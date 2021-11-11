У 74-летней певицы Софии Ротару подозревают серьезную болезнь. На видео, опубликованном в честь церемонии награждения "Национальная легенда Украины", видно, что сидящая в зале София Михайловна странно подергивает головой. В сети сделали вывод, что певица скрывает симптомы болезни Паркинсона.

На съемках с закрытой вечеринки в Берлине, где певица выступала в качестве приглашенного гостя, также заметно, что Ротару с трудом удерживает микрофон в дрожащих руках.

По данным признакам в Сети стали подозревать, что Софию Михайловну поразила болезнь Паркинсона - хроническое неврологическое заболевание, которым страдают преимущественно лица старшей возрастной группы. К основным симптомам причисляют тремор, который проявляется у Софии Михайловны.

Сама артистка состояние своего здоровья не комментирует, а ее сестра - Аурика Ротару, уверенно заявляет, что с певицей все в порядке.

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