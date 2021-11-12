Умер известный писатель-сатирик [ Редактировать ]
На 76-м году жизни ушел из жизни выдающийся писатель Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают "Вести-24.
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Коклюшкина написал более 10 книг и множество юмористических монологов. Произведения автора на сцене исполняли знаменитые юмористы, например, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие.
Виктор Михайлович и сам не раз блистал на сцене. Рассказы и выступления Коклюшкина составляют золотой фонд советского юмора.
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