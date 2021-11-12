В пятницу, 12 ноября, в Александрии Кировоградской области в школу нагрянули полицейские. Причина - 8 учителей, несмотря на требования властей, пришли на работу без прививок.

Отметим, что с 8 ноября все чиновники и педагоги, которые не вакцинировались, должны быть отстранены от работы.

На видео учительница истории "Александрийского коллегиума" Лариса Лысюк во время урока общается с полицейскими, которые пришли составить на нее админпротокол.

Директор, по словам женщины, не оповестила ее должным образом, т.е. не предоставила приказ об остранении.

Поскольку основания (приказа) для отстранения не было, полицейские прекратили беседу.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что если до ноября педагоги не будут иметь прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

По данным ВОЗ, именно школы являются "движущей силой эпидемии". Чиновники призывают начинать вакцинировать детей, чтобы они перестали быть распространителями коронавируса.