В школу посреди урока нагрянули полицейские из-за отсутствия прививок у учителей [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В пятницу, 12 ноября, в Александрии Кировоградской области в школу нагрянули полицейские. Причина - 8 учителей, несмотря на требования властей, пришли на работу без прививок.
Отметим, что с 8 ноября все чиновники и педагоги, которые не вакцинировались, должны быть отстранены от работы.
На видео учительница истории "Александрийского коллегиума" Лариса Лысюк во время урока общается с полицейскими, которые пришли составить на нее админпротокол.
Директор, по словам женщины, не оповестила ее должным образом, т.е. не предоставила приказ об остранении.
Поскольку основания (приказа) для отстранения не было, полицейские прекратили беседу.
Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что если до ноября педагоги не будут иметь прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
По данным ВОЗ, именно школы являются "движущей силой эпидемии". Чиновники призывают начинать вакцинировать детей, чтобы они перестали быть распространителями коронавируса.
по теме
Со вторника, 26 октября, Николаевская область переходит в "красную" зону карантина
В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки
По состоянию на 8 ноября 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой, 25,6% - двумя
В понедельник, 9 ноября, Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против коронавируса является обязательно
В Украине более 8 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса